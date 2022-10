À bras le corps

C’est officiel: la quatrième collection Artycapucines de Louis Vuitton est en boutiques depuis la semaine dernière. Et pour l’occasion, six artistes de renom ont transformé le célèbre sac à main – qui tient son nom de la rue Neuve-des-Capucines, où le maroquinier a ouvert son premier magasin en 1854 – en œuvre d’art portable. Parmi eux, on retrouve notamment le Français Daniel Buren, connu entre autres pour Les Deux Plateaux au Palais-Royal de Paris ainsi que l’installation colorée récemment dévoilée en gare de Liège-Guillemins. Comme dans son art, Buren joue pour cette ligne avec un design double face et les rayures noires et blanches qui caractérisent ses œuvres.

