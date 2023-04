À l’heure de l’art

Après le Rijksmuseum et le Centre Pompidou, c’est au tour de la Fondation Magritte de se mettre à l’heure de Swatch. Deux tableaux iconiques du maître surréaliste, Le fils de l’homme et La trahison des images (celui dont la célèbre pipe est légendée «Ceci n’est pas une pipe») ont ainsi récemment rejoint la collection Art Journey de la marque. Le MoMA de New York, la Galerie des Offices de Florence et le Louvre Abu Dhabi exposent également leurs chefs-d’œuvre sur de nouvelles montres, entre reproductions de Sandro Botticelli à Roy Lichtenstein. A la bonne heure!

105 euros. swatch.com