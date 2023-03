À pas de géant

Un temps resté l’apanage des branchés, Axel Arigato est rapidement devenu culte auprès des passionnés de sneakers, la marque suédoise qui a lancé ses premières baskets en 2014 ayant surfé sur son succès auprès des amateurs de streetwear pour s’aventurer également du côté des vêtements. Avec leurs semelles caractéristiques et leur esthétique inspirée du minimalisme japonais, les modèles du label se retrouvent sur toujours plus de pieds, même si, bien qu’ils soient plus accessibles que d’autres chaussures de créateur, il faut tout de même compter de 200 à 300 euros la paire. A moins que les tarifs ne soient appelés à grimper au gré de la cote de popularité de la marque?

