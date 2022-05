Achats responsables

La mode est régulièrement pointée pour son impact nocif sur l’environnement entre autres. Mais parfois, elle essaye aussi d’être actrice d’un changement positif. La preuve par deux.

Avoir du chien

Fondé par les «sœurs et meilleures amies» Marie et Ellen Martens, le label Rosie Antwerp montre patte blanche avec sa collection de tee-shirts et pulls en édition limitée. Les quatre pièces, ornées de peintures originales, rappellent la nécessité d’adopter plutôt que d’acheter un animal, et donnent 5 euros sur chaque vente à un refuge espagnol.

Dès 55 euros, rosieantwerp.com

Faire tache d’huile

Parce que «nous sommes les témoins d’une guerre menée sur le terrain des énergies fossiles et financée par le pétrole», la marque Armedangels exhorte à «just stop oil». Un message estampillé sur un tee-shirt vendu au profit du Climate Emergency Fund, qui soutient l’activisme pour un changement rapide de la législation nécessaire pour sauver la planète.

39, 90 euros, armedangels.com