Ce qui est art est cher? Certainement pas lors de l’Affordable Art Fair, laquelle, comme son nom l’indique, met l’accent sur des artistes émergents et des œuvres, si pas toutes bon marché, du moins, plus accessibles que celles qui figurent dans le catalogue de Sotheby’s. Au programme, plus de 1 000 pièces signées d’artistes (inter)nationaux et proposées à 7 500 euros maximum. Seule contrainte, dans ces budgets: agir suffisamment rapidement en cas de coup de cœur pour ne pas vous faire acheter l’opus sous le nez.

affordableartfair.com