Provocateur Hotel, Berlin – Dès 117 euros

La décoration de cet hôtel design de l’ouest de Berlin s’inspire du Paris des années 1920. Le hall d’entrée, avec son éclairage sombre, ses murs noirs et ses sièges en velours, donne immédiatement le ton. Les 58 chambres sont également pourvues de salles de bains en marbre noir et de touches de velours rouge profond et bleu pétrole qui leur confèrent une ambiance de boudoir. Le restaurant repose sur une cuisine fusion franco-chinoise, tandis que le bar propose des cocktails d’inspiration burlesque, souvent accompagnés d’un DJ en direct.

Brandenburgische Strasse 21, Berlin, provocateur-hotel.com

Ruby Ella, Cologne – Dès 100 euros

Situé entre le quartier belge et la vieille ville de Cologne, Ruby Ella s’est inspiré du faste et du glamour du monde du showbiz’ pour sa décoration intérieure, à grand renfort d’enseignes au néon, de sièges en peluche et d’instruments de musique dont les visiteurs peuvent jouer. Les plus petites chambres disposent déjà d’un lit confortable, d’une douche à effet pluie et d’un haut-parleur pour diffuser votre playlist préférée. Le bar de l’hôtel est ouvert 24 heures sur 24, permettant notamment de prendre un en-cas le soir.

Hohenzollernring 79-83, Cologne, ruby-hotels.com

B’mine, Düsseldorf – Dès 103 euros

Les chambres compactes de cette enseigne présente à Düsseldorf, Francfort et Cologne allient efficacité et confort: espace pour ranger ses affaires, rideaux monumentaux, mobilier Ligne Roset et machine à expresso à côté du lit. La terrasse sur le toit est unique, avec cinq patios différents et un restaurant servant des plats d’inspiration asiatique, des cocktails et des boissons japonaises insolites. Situé dans le quartier de Flingern, au nord-est de la ville, l’hôtel vous fait découvrir un peu de Berlin à Düsseldorf.

Höherweg 90, Düsseldorf, bmine.de

Wilmina, Berlin – Dès 120 euros

Ce bâtiment accueillait autrefois un tribunal et une prison pour femmes. Deux anciennes cellules ont été réunies pour créer les plus petites chambres de l’hôtel, où de gigantesques fenêtres laissent entrer la lumière. Par beau temps, le jardin clos et sauvage ravira les amateurs de nature. Les jours plus froids, vous pourrez profiter de la cheminée du lounge ou de la bibliothèque qui fait office de salle de petit-déjeuner avant 14 heures. L’hôtel est situé dans le quartier de Charlottenburg, dans une rue internationale et animée.

Wilmina Kantstrasse 79, Berlin, wilmina.com

Libertine Lindenberg, FranCfOrt – Dès 109 euros

Ambiance feutrée, décoration soignée et petit-déjeuner digne des spots les plus branchés: il y a quelque chose de Brooklyn dans cet hôtel installé en bordure du quartier festif de Francfort. Les chambres sont de véritables cocons malgré la proximité avec les bars les plus animés de la ville, lesquels voisinent pléthore de restaurants renommés. A 134 euros la nuit seulement, la maisonnette, répartie sur deux étages aux délicates nuances pastel, est sans conteste la chambre la plus charmante de l’hôtel.

Frankensteiner Strasse 20, Francfort, thelindenberg.com

La chambre Bellevue au Provocateur © GekkoGroup