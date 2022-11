Amsterdam: 3 raisons de planifier un week-end dans le quartier Noord

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, direction Amsterdam et son quartier Noord en pleine ébullition.

Qualifié de « terrain de jeu de la capitale hollandaise » par la plateforme Holland.com, guide officiel des Pays-Bas, le quartier est celui « où tout se passe et où la nature, les traditions et la modernité cohabitent, accessibles en quelques minutes grâce aux services de bac gratuits de la ville ». La promesse?

Non seulement le quartier Noord offre de grands espaces verts remplis d’une belle flore et faune, mais les ouvrages architecturaux sont parmi les plus actuels et les plus impressionnants. Des cafés branchés et hôtels sortant de l’ordinaire aux sites touristiques renommés et spectacles à la pointe, Noord a quelque chose pour tout le monde ».

Envie d’en juger par vous-même? Suivez le guide.

Zone branchée

C’est presque d’heure en heure qu’Amsterdam Noord change de visage, tant les projets insolites y foisonnent. Située à 15 minutes en ferry (gratuit) de la gare centrale, cette zone abrite la plus grande communauté d’artistes, de designers et de startuppers de la capitale néerlandaise. Son spot le plus connu: le NDSM Werf, ancien chantier naval reconverti en lieu branché avec skatepark, restos, galeries d’art, salle de concert ou marché aux puces. Côté bureaux, demandez donc aux employés de MTV ou de Red Bull ce qu’ils pensent de l’ambiance… et de la vue.

Eyes wide open

L’espace récréatif surréaliste nommé Wondr est dédié à toutes les générations, tandis que l’Eye Film Museum constitue une admirable ode au septième art. Jusqu’au 8 janvier, ce dernier propose une carte blanche à l’artiste plasticienne indonésienne Fiona Tan, qui, à travers ses installations vidéo, interroge l’homme sur son environnement mental, sa perception du temps et son rapport à l’image. A compléter par une visite du STRAAT, le plus grand musée du street art et du graffiti… au monde!

Des nuits bénies

Pour dormir? N’y allez pas par quatre chemins: le Bunk est un parfait résumé du caractère du quartier. A la fois hôtel design, auberge de luxe et résidence d’art, il a posé ses atouts dans les murs d’une ancienne église avec la ferme intention de redéfinir la notion même de l’hospitalité, et le vœu le plus sincère de «partager le merveilleux» avec ses visiteurs. Et si vous avez justement une chanson en tête, sachez que le studio d’enregistrement est fourni.

Dès 75 euros la chambre double.

