Assise solide

Focus sur cinq chaises et canapés qui fêtent un anniversaire symbolique cette année sans rien perdre de leur superbe.

1—Il y a dix ans, l’entrepreneur Hans Lensvelt a saisi l’opportunité du Salone del Mobile pour inviter le designer Joep van Lieshout à imaginer une installation. Et le Néerlandais d’opter pour un tout nouveau design avec la Spider Chair, dont il a réalisé trente prototypes en autant de jours. Quatre ans plus tard, le résultat final est arrivé sur le marché, et aujourd’hui, ces chaises en chêne aux lignes iconiques sont accessibles au grand public – et empilables jusqu’à douze pièces.

330 euros, lensvelt.nl

2—Autre jubilaire: l’iconique chaise pour enfants Tripp Trapp, du Norvégien Peter Opsvik, dont le mariage réussi d’esthétique et d’ingénierie en a fait dès sa sortie le genre de pièce qu’on préserve pour la transmettre à la génération suivante.

239 euros, stokke.com

3—Techniquement, la chaise Rey a fêté son 50e anniversaire l’année dernière, puisque le designer suisse Bruno Rey a lancé le modèle en 1971. Mais comme la marque danoise Hay vient de décider de la relancer avec la société de design helvétique Dietiker, on ne résiste pas à l’envie de célébrer maintenant le demi-siècle de ce classique en bois massif, disponible en différentes nuances.

559 euros, via gaest.design

4—Dans le club des fringants quinquas du design, on notera également l’arrivée du Bambole de Mario Bellini pour B&B Italia. Pour l’occasion, le modèle s’offre une nouvelle jeunesse… écologique. Son cadre métallique a été remplacé par un squelette en bouteilles en PET reconditionnées. L’objet est au final constitué, pour plus de la moitié, de matériaux recyclés, et peut être facilement démonté afin d’être à nouveau recyclé.

Prix sur demande, bebitalia.com

5—Il y a peu, seuls 600 exemplaires de la chaise PK0 A de Poul Kjærholm étaient en circulation, après qu’il l’ait imaginée pour le concepteur de meubles Fritz Hansen. Lequel fête son 150e anniversaire en rééditant ce bijou de modernisme, permettant par la même occasion aux fans du genre de s’offrir une sculpture fonctionnelle au pedigree iconique.

Disponible en septembre, prix sur demande, fritzhansen.com

2 © SDP

3 © SDP

5 © sdp