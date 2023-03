Beau bagage

Pour ce printemps, Estelle Hanet, la créatrice du jeune label belge Enamoure, signe une capsule exubérante et colorée. Qui voit ses trois styles signature, Baguette, Square et Rosalie, se la jouer oiseaux de paradis. Une gamme chromatique optimiste, pensée comme une ode aux étés insouciants de la Méditerranée par celle qui a l’amour des belles matières inscrit dans son ADN. Ses parents ne sont autres que les créateurs du fabricant de tapis haut de gamme Limited Edition, et ont transmis à Estelle le respect du savoir-faire. Un joli bagage qu’on retrouve désormais dans ses sacs.

Collection disponible via enamoure.shop