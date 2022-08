Belles à tout âge

Deux icônes inattendues font souffler un vent de fraîcheur sur papier glacé en cette rentrée. D’un côté, Ísadóra Bjarkardóttir Barney, 19 ans, qui devient le nouveau visage de Miu Miu. Et dont les parents ne sont autres que la chanteuse islandaise Björk et l’artiste Matthew Barney. Un joli pedigree auquel celui de la nouvelle ambassadrice H&M Move, elle-même fille d’une légende de Hollywood et surtout forte d’une carrière fabuleuse, n’a rien à envier. C’est en effet Jane Fonda, 84 ans, qui renfile le justaucorps et rappelle de bons souvenirs aux nostalgiques de ses vidéos sportives des eighties. Deux égéries qui rappellent que la beauté n’a pas d’âge.

Ísadóra Bjarkardóttir Barney et Jane Fonda (ici): ces deux égéries affichent 65 ans d’écart. © SDP