Après avoir fait ses premiers pas dans le secteur de la mode l’an dernier grâce à une campagne kickstarter réussie, la jeune marque belge L’Edge sort aujourd’hui sa deuxième collection. Avec un concept et une mission qui restent inchangés: renouveler la chaussure pour homme. Et ce, grâce à des souliers habillés tout sauf classiques, aux combinaisons de couleurs fraîches et aux lignes inattendues. De quoi enfin dire adieu à la basket sous le costume?

Dès 320 euros, ledgeshoes.com