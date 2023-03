600 g de poulet (cuisses ou autres, en gros morceaux)

2 gros oignons

3 c à s de yaourt entier

1 c à s d’ail râpé

1 c à s de gingembre râpé

300 g de riz basmati

ghee ou beurre clarifié

2 grosses tomates coupées en dés

10 pommes de terre kriel ou à chair ferme

8 pruneaux séchés sans noyau huile de maïs

Condiments: 1 c à c de sel, 1 c à c de piment en poudre, ½ c à c de curcuma, 1,5 c à c de coriandre en poudre, 1 c à c de cumin en poudre, 3 cosses de cardamome verte, 1 anis étoilé, 1 bâton de cannelle, 4 feuilles de laurier, 3 clous de girofle, 1 c à c de poivre

Garniture: safran dans l’eau, feuilles de menthe, rondelles de citron

1. Bien laver le riz à l’eau tiède et le laisser tremper dans un bol.

2. Faire réchauffer 2 c à s d’huile de maïs dans une casserole profonde.

3. Couper le poulet en petits morceaux et les faire roussir dans l’huile.

4. Couper les oignons en demi-rondelles et les faire dorer avec le poulet, puis ajouter le gingembre et l’ail. Laisser mijoter 5 minutes.

5. Incorporer les épices, les pommes de terre, les tomates et le yaourt. Bien mélanger et baisser la température. Laisser mijoter (environ 30 minutes) jusqu’à évaporation presque complète et formation d’une petite couche d’huile à la surface.

6. Ajouter une petite tasse d’eau et les pruneaux et laisser mijoter encore 10 minutes.

7. Porter 300 cl d’eau salée à ébullition et ajouter le riz trempé. Couvrir et baisser le feu au minimum. Retirer du feu après 10 minutes.

8. Réserver un tiers du riz dans un plat séparé et mettre ensuite la préparation au poulet sur le reste de riz. Bien recouvrir avec le tiers réservé. Ajouter les garnitures.

9. Remettre la casserole sur le feu et laisser mijoter 10 à 12 minutes ou au four, à la température minimale. Remuer le tout avec précaution et remettre au four 5 minutes de plus.

10. Servir dans un grand plat, éventuellement avec un peu de coriandre ou de raïta de concombre.