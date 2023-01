Blue denim

Le bleu délavé, inspiré de la couleur d’un jean usé, sera de toutes les paupières en 2023. Selon Hannah Bennett, maquilleuse senior chez M.A.C. Cosmetics, ce denim pâle a l’avantage d’être flatteur pour tout le monde et convient à chaque carnation. Un fard à paupières monochrome suffit: tout ce que vous avez à faire est de l’appliquer soigneusement à plat avec un doigt ou un pinceau avant de le fondre dans le pli de la paupière et le long de la ligne des cils inférieurs. Pour rester moderne – et ne pas ressembler à une patineuse des années 80 – il suffit d’ajouter un peu de mascara ainsi qu’un rouge à lèvres nude et le tour est joué.