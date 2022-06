Brussels calling

Après avoir imaginé des itinéraires qui invitent à la découverte de ses commerces, la Ville de Bruxelles lance, pour l’été, In the Streets, un événement qui propose d’aborder son territoire autrement, grâce à l’installation de deux villages sportifs et conviviaux ainsi que plusieurs oasis musicales reliées par un parcours artistique. Lequel sillonne la ville de haut en bas, pour le plus grand plaisir des touristes, mais aussi de ceux qui habitent la capitale, et qui sont conviés à la regarder d’un autre œil du 14 juillet au 14 août. Et si, comme toujours en Belgique, le beau temps n’est pas garanti, du côté de la Ville, on promet une offre «attractive et ensoleillée». Y’a plus qu’à!

Infos et parcours sur bruxelles.be