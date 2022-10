Option B, c’est une initiative de la Ville de Bruxelles pour valoriser ses commerces et savoir-faire locaux. Et bonne nouvelle: le volet automnal de cette opération est dédié au design et à la mode. Le site de l’opération répertorie dès lors une sélection de boutiques, galeries et lieux incontournables de l’architecture. Avec en prime un agenda thématique pour, dans les prochaines semaines, ne rien rater de ce qui plaît aux yeux.

optionb.brussels