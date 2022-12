Il y avait le coup de boule de Zidane, il y a maintenant la gifle de Will Smith. Lors de la cérémonie des Oscars, l’acteur a littéralement pété les plombs devant les yeux médusés du monde entier. La scène s’est passée si vite que, l’espace d’un instant, on a pu croire que cette baffe à Chris Rock constituait un petit sketch. La violence du geste nous a bien vite ramenés à la réalité: la vanne de l’humoriste sur la femme de Smith n’est pas passée. Et les excuses du comédien n’ont rien changé – le mal était fait et son image écornée.