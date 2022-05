Soit le canapé de ce printemps-été, de toutes les vitrines (de magasins de déco ou sur les réseaux sociaux) et récemment adoubé par Chrissy Teigen, madame John Legend côté pile et reine officieuse de Twitter côté face. Qui a suscité la convoitise (et l’hilarité) du Web en postant une photo de son Camaleonda (B&B Italia) en ligne, confiant au passage le trouver trop beau pour oser s’y asseoir. Pas mal pour un modèle qui soufflera bientôt sa 50e bougie et n’a pourtant décidément pas pris une ride… Jusqu’à détrôner l’incontournable Togo de Ligne Roset dans le cœur des branchés déco? Affaire à suivre.