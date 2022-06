Cantons retrouvés

De Spa à Verviers en passant par le Pays de Herve, la Vallée de l’Amblève et les cantons de l’Est, le nouveau Guide d’architecture moderne et contemporaine de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui l’a réalisé avec le soutien de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), invite à regarder autrement une région qu’on n’envisage d’ordinaire que par le prisme des balades au grand air. Au programme: la (re)découverte de plus de 479 réalisations dans 29 villes et communes, certaines signées de grands noms comme Georges Hobé ou Ewald et Ludwig Mies van der Rohe. Mais aussi et surtout une invitation à mettre le cap sur la région cet été, et à en prendre plein les yeux au-delà des sentiers balisés qui ont fait sa renommée.

wbarchitectures.be