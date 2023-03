Capsule d’iode

Fraîchement déménagée à Ostende, la graphiste et céramiste Loriene Lemmens dédie une collection entière à la station balnéaire, pensée comme un projet d’intégration – et une délicieuse ode à la côte. Bouées de sauvetage, tomates-crevettes et autres fruits de mer se dégustent d’abord avec les yeux avant d’être garnis de délices qui n’en seront que meilleurs s’ils mettent eux aussi en avant le patrimoine gastronomique de la mer du Nord. Disponible en ligne, la collection peut s’enrichir de pièces sur commande.

Dès 15 euros, lorienelemmens.com