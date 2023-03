«Inattendue et audacieuse», c’est ainsi que LVMH qualifie la première collaboration entre Hennessy X.O et le directeur artistique des collections homme de chez Dior, Kim Jones, laquelle «transcende l’art de la couture et le savoir-faire du cognac», rien que ça. Et ce par le biais d’une carafe haute couture en édition très limitée, une autre inspirée par cette pièce maîtresse disponible à plus grande échelle ainsi que d’une paire de sneakers très exclusives. Couleur… cognac, ça va sans dire. Avec ce partenariat, le styliste britannique rejoint les rangs de Frank Gehry, Cai Guo-Qiang ou encore Ridley Scott, et s’est dit «fasciné par le riche héritage de Hennessy». Sans gueule, pardon, langue de bois?

hennessy.com