Ceci est un hit

Hommage à Magritte et à sa peinture éponyme, Couple Dansant fait swinguer l’allure des branchées, qui ne sortent plus sans un de leurs vestons upcyclés ornés de franges serpentant dans le dos d’un poignet à l’autre. Créé par Magdalena Lenicka et Zaneta Mrowca, le jeune label polonais, disponible en ligne, s’inscrit pile dans la tendance du printemps, même si pour les deux stylistes, les franges sont éternelles, leur mouvement «offrant un sentiment de puissance et de confiance» quelle que soit l’occasion.

coupledansant.com