Centre de réhabilitation

S’offrir une pièce design à moitié prix et en même temps sauver un meuble de la montagne de déchets? La marque de mobilier belge Ethnicraft veut contribuer à l’économie circulaire et proposera désormais à moindre coût des articles endommagés durant leur transport ou dans son showroom, remis en vente après une réparation minutieuse. La nouvelle plate-forme Re-Loved est un moyen pour le label de répondre à la demande croissante pour une vie plus durable, après son projet Live Light, un site sur lequel les meubles de la marque peuvent être loués.

