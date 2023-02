Cercle vertueux

Circulaire, responsable, slow, locale… La création montre plus que jamais l’exemple, qu’il s’agisse de la mode, de la beauté ou encore de la déco. La preuve par trois.

1 Soirée mousse

Si on vous dit polystyrène, vous pensez… emballage? Isolation? Frigolite? Il est désormais temps d’ajouter «mobilier» au champ des possibles, grâce au studio we+ et son projet Refoam, imaginé et produit au Japon, où l’importation et la transformation de ce matériau non biodégradable est une industrie aussi florissante que polluante. Le pari de Refoam: circuit court, design responsable et allure atypique. A quand une initiative similaire en Belgique?

weplus.jp

2 Belge effort

Avec Edition Eight, la nouvelle ligne du label belge Furore, Elke Baert met à profit les matériaux résiduels des collections précédentes, pour inscrire la marque dans une démarche toujours plus durable. Grâce à ses matières, mais aussi à son objectif, soit proposer des articles de qualité qu’on porte de saison en saison plutôt que de s’inscrire dans le rythme effréné de la fast fashion.

furore.fashion

3 Tout propre tout beau

Hier encore exception, la clean beauty est aujourd’hui devenue la règle dans le secteur cosmétique. Pour sa toute première ligne de maquillage, RainPharma lance ainsi une série de produits «propres», créée sous la supervision du bio-ingénieur Peter de Witte et de la pharmacienne Nele Puttemans. Silicones, huiles minérales, parfums ou encore acrylates ont été volontairement omis de la gamme. Qui comprend du mascara, du correcteur et des poudres, pour se faire une beauté sans compromettre sur l’étiquette.

rainpharma.com

2 © klaartje lambrechts