Chanel fait son numéro

La maison Chanel n’a pas son pareil dans la maîtrise des scénographies grandioses. Lors de ses défilés bien sûr, mais aussi des expositions qu’elle consacre à son patrimoine. Cet hiver, ce sont ses parfums iconiques qui auront les honneurs du Grand Palais, à Paris, où la marque a ses habitudes. Elle promet un parcours ponctué d’expériences inédites qui devrait séduire tant les passionnés de parfums que les non-initiés. Si Chance, Bleu et Gabrielle seront sûrement au rendez-vous comme le laisse supposer l’affiche de l’expo, le célèbre N°5 sera bel et bien la star de l’événement. Son histoire et celle des artistes qu’il a inspirés − certaines œuvres étant montrées ici pour la première fois − nous seront racontées au fil d’un circuit immersif qui mettra tous les sens en éveil.

Du 15 décembre au 9 janvier, au Grand Palais Ephémère, à Paris. Entrée gratuite mais sur inscription à partir du 17 novembre. grand-numero.chanel.com