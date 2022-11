Chienne de vie

Dans notre société de conso effrénée, le meilleur ami de l’homme est devenu un client potentiel. De la mode à la maison, de plus en plus de labels lui dédient ainsi des collections. Trop wouf? Peut-être, mais ces propositions donnent envie de montrer patte blanche.

1 Majestueux

L’équipementier chéri de feu Sa Majesté la reine d’Angleterre, Barbour, s’est associé à Fenwick pour une collection chic et moderne, qui remet les codes du célèbre fabricant de vestes déperlantes au goût du jour. Et propose pour l’occasion une ligne pensée pour toute la famille, en ce compris ses membres à quatre pattes: Fluffy a désormais lui aussi droit à une veste cirée, dont la doublure est ornée du tartan immédiatement identifiable du label. Quelque chose nous dit qu’Elisabeth II, amoureuse des toutous devant l’éternel, aurait approuvé.

51,55 euros, fenwick.co.uk et barbour.com

2 Paniers stylés

Excellente nouvelle pour les propriétaires de chiens qui sont également mordus de déco: avec sa nouvelle collection, le label espagnol Kave Home met fin au supplice du panier affaissé qui dépare un intérieur soigné. Couchages pensés comme de petits canapés, gamelles design et même jouets mariant plaisir et esthétique: peut-être que Fido n’appréciera pas toutes les nuances de ses nouveaux accessoires, mais votre décoration, elle, vous en sera reconnaissante.

Dès 13,99 euros, kavehome.com

3 Bienvenue à Doggywood

Aussi célèbre pour sa contribution à la musique country que pour son amour du kitsch revendiqué, Dolly Parton a imaginé avec Doggy Parton une ligne de vêtements, accessoires et jouets à son image pour son chien. Littéralement, puisque la gamme comporte notamment des déguisements pour transformer votre canidé préféré en réplique de l’interprète de 9 to 5, volumineuse perruque blonde et instruments de musique compris. Il n’est toutefois pas garanti que le procédé se déroule sans fausses notes et que la guitare miniature qui l’accompagne ne finisse pas déchiquetée… What a way to make a living!

2 © SDP

doggyparton.com