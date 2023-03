Chou farci végétarien

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Ici, le chou farci, passion familiale chez les Verlinden lors des anniversaires ou en fin d’année. S’il en existe un nombre inépuisable de variations, c’est une interprétation turque qui remporte tous les suffrages.

RECETTE POUR 8 PERSONNES

1 gros chou vert

Pour la farce: 450 g de riz semi-complet (nous utilisons du bio de Camargue), 1 gros oignon finement ciselé, 4 gousses d’ail pressées, 1 tomate finement coupée (brunoise), 2 c à s de concentré de tomate, 1 petite botte de persil plat, 1 petite botte d’aneth, 1 c à c de menthe séchée, 1 c à c de sumac, jus d’un ½ citron, sel, poivre, 10 cl d’huile d’olive

Pour la sauce: 2 c à s de sauce tomate, 1 c à c de paprika fumé (nous utilisons du pimenton de la Vera), 2 gousses d’ail pressées, 2 c à c de menthe séchée, 3 c à s huile d’olive

1. Préparer la farce en mélangeant tous les ingrédients (y compris le riz non cuit).

2. Couper le cœur du chou (vous pouvez le réserver pour une soupe) et enlever les feuilles une par une, sans les déchirer. Les blanchir (2 à 3 min maximum, éviter à tout prix la surcuisson) dans une grande casserole d’eau bouillante. Récupérer les feuilles avec une écumoire et les déposer dans une passoire.

3. Trier les feuilles propices à être farcies (ni les trop grandes, ni les trop petites). Pour faciliter la confection des rouleaux, ôter le début de la veine centrale (les réserver, tout comme les feuilles résiduelles). Etaler environ une cuillère à soupe de farce sur chaque feuille, puis replier les bords pour former un rouleau bien serré.

4. Tapisser le fond d’une cocotte avec les chutes, les veines et les feuilles résiduelles taillées grossièrement. Cette couche permet d’éviter de brûler la préparation. Disposer les rouleaux en les serrant les uns contre les autres et en n’hésitant pas à les empiler.

5. Préparer la sauce. Placer la sauce tomate, la menthe, l’ail, le paprika et l’huile d’olive dans un poêlon. Ajouter 50 cl d’eau chaude et faire bouillir. Réserver.

6. Saler les rouleaux, puis verser la sauce. Placer un plat ou une assiette afin de comprimer les feuilles de chou farcies entre elles, pour une cuisson homogène. A feu moyen, faire bouillir 5 min, puis cuire à feu doux environ 40 min.

Cette version du chou farci peut être servie avec une purée de patate douce au citron vert et basilic d’Ottolenghi.

© Bram Debaenst

© Bram Debaenst

1 © Bram Debaenst

4 © Bram Debaenst