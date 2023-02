Cinéma vérité

Jusqu’au 12 mars prochain, la capitale accueille le Photobrussels Festival, et on ne manque pas le film choral imaginé par la galerie Eleven Steens, qui joue son Cinéma intérieur. Un concept inspiré du neurologue Lionel Naccache, pour qui notre cerveau ne capte réellement que treize images de notre monde rétinien par seconde. Fort de ce constat, l’espace d’exposition a rassemblé six artistes aux pratiques photographiques distinctes, de Luc Praet à Anaïs Marion, dont les œuvres intrigantes invitent les spectateurs à créer mentalement une temporalité au-delà de l’image perçue. Se faire un film, en résumé.

Eleven Steens, 11, rue Steens, à 1060 Bruxelles, elevensteens.com