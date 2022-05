Classe prépa

A ne pas confondre avec la lotion tonique aidant au démaquillage et la lotion exfoliante boostant l’élimination des cellules mortes, la lotion pré-soin est une formule qui hydrate la peau pour la préparer à recevoir ensuite les actifs. Elle permet aussi de passer de l’étape sérum à la protection solaire sans passer par la case crème. Et ce d’autant plus aisément que les nouvelles venues promettent de nombreux bénéfices supplémentaires. Chez Sisley, la lotion Supremÿa dope les mécanismes de récupération nocturne de la peau. L’essence Capture Totale de Dior compte sur des actifs fermentés de longoza, une plante de la famille du gingembre, pour agir sur la fatigue et les signes de stress. Dans la gamme Mega-Mushroom d’Origins, la version reformulée de la lotion à base de champignons fermentés renforce la barrière cutanée et apaise les peaux irritées.

Lotion Pré-Soin Apaisante Mega-Mushroom, Dr. Andrew Weil for Origins, 38 euros les 200 ml. © photos: sdp