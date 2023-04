Le monde du design s’inscrit dans une recherche continue de matériaux innovants, et le dernier en date est heureusement plus agréable à regarder qu’à prononcer. Comme son nom l’indique en anglais, le corcrete est un mélange de liège naturel et de béton. Développé par l’agence de design allemande Niruk pour alléger le béton et lui conférer un aspect légèrement plus naturel rappelant le terrazzo, il est produit sur le sol belge, dans l’entreprise familiale Hartis à Hamme. Quant à savoir si ce «béton de liège» est appelé à susciter un engouement aussi important que le terrazzo, l’avenir nous le dira.

