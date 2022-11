Coup d’éclat

Face à un pouvoir d’achat qui fond comme neige au soleil pour la classe moyenne, les maisons de luxe n’ont plus d’yeux que pour les cimes – celles des niveaux de revenu, s’entend. Et ce focus sur les clients qui n’ont pas à compter leur argent n’a été nulle part plus évident que lors de la présentation de la nouvelle collection de haute joaillerie Beautés du Monde de Cartier, à Madrid. Pour l’occasion, des célébrités telles que l’actrice de The Crown Vanessa Kirby et la YouTubeuse Emma Chamberlain ont eu droit à une soirée de gala dans une demeure privée du XVIIIe siècle. Au menu: un dîner exubérant du chef étoilé espagnol Jesús Sanchez, suivi d’un concert des Black Eyed Peas. Le plus incroyable? Pour l’occasion, Cartier n’a pas hésité à faire rénover un monument brutaliste, une ancienne ambassade britannique en forme d’une arène de corrida qui jusqu’il y a peu encore restait désolamment désertée.

Scilla, bague en or blanc sertie de diamants blancs, bruns et jaunes. © SDP/ CARTIER

Un effort d’envergure en adéquation parfaite avec les précieux colliers, bagues et autres bijoux de la collection, qui puise son inspiration dans les richesses naturelles et culturelles du monde. On y trouve ainsi des clins d’œil aux animaux et aux paysages exotiques, mais aussi aux puzzles chinois, aux kimonos japonais ou encore aux équipements des tribus amazoniennes. Un thème qui va à Cartier et à l’air du temps comme un gant, entre fureur de voyager et frénésie de collection. Une manière aussi d’asseoir un peu plus encore l’individualité de la marque, un positionnement essentiel pour séduire les clients de luxe en temps de crise.

En 2022, les collections de haute joaillerie restent donc indispensables, assure le directeur du style de Cartier, Pierre Rainero: «Chaque pièce est unique, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une éventuelle reproductibilité lors de sa création. Nos designers partent des pierres précieuses disponibles et imaginent des bijoux à partir de ce qu’elles leur inspirent. S’il arrive souvent que nos clients fournissent inspirations ou pierres spécifiques pour les créations sur mesure, la haute joaillerie, en revanche, est entièrement issue de notre propre imagination, ce qui en fait aussi l’expression ultime de notre style et de notre savoir-faire.» Brillantes idées.

Yasifan, bague en or blanc, sertie de tourmaline, rubis et diamants. © SDP/ CARTIER

L’actrice de The Crown et de Mission Impossible, Vanessa Kirby. © SDP/ CARTIER

Les émeraudes, améthystes, diamants et perles striées du collier Récif évoquent une barrière de corail. © SDP/ CARTIER