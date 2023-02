Coups d’éclat

Alors que les inspirations dévoilées il y a quelques mois sur les podiums se concrétisent en rayon, gros plan sur trois tendances bijoux repérées lors des dernières Fashion Weeks et désormais sacrées en boutiques.

Perles modernes

Remarquées aux défilés Nensi Dojaka, Chanel, Saint Laurent et Givenchy.

La version printemps 23: Qu’il semble loin, le temps où les perles étaient réservées aux filles sages (ou à leurs grand-mères). Plébiscitées depuis plusieurs saisons déjà, elles se font plus punk que jamais, entre jeux de taille ou de forme et mariage décomplexé avec d’autres matières. Il est temps de ressortir votre sautoir du placard − et pourquoi pas, de l’assortir d’un pendentif massif en résine…

Boucles sculpturales

Remarquées aux défilés Louis Vuitton, Tory Burch et Simone Rocha.

La version printemps 23: Des boucles d’oreilles maximalistes à souhait, qui osent la longueur et viennent chatouiller les épaules du bout de leurs pampilles. Finies, les constellations de piercings délicats et minimalistes, les lobes deviennent la galerie sur laquelle exposer des sculptures portables et audacieuses, qui réinventent la notion de «it accessoire» en attirant tous les regards autour du visage.

Bijoux bourgeonnants

Remarqués aux défilés Chanel, Schiaparelli et Armando Grillo.

La version printemps 23: On s’inspire de la nature avoisinante et on fait fleurir un bouquet de bijoux des lobes au poignet en passant par le cou. Seule règle pour être dans l’air du temps: opter pour des fleurs XXL plutôt que des pétales délicats, et oser l’accumulation.

Bracelet, Timeless Pearly, 148 euros © photos: launchmetrics.com/spotlight & packshots: sdp

Louis Vuitton © photos: launchmetrics.com/spotlight & packshots: sdp

Boucles, 8 other reasons, 35 euros © photos: launchmetrics.com/spotlight & packshots: sdp

Schiaparelli © photos: launchmetrics.com/spotlight & packshots: sdp