Dans de beaux draps

D’un côté, le fabricant de literie haut de gamme Tréca, de l’autre, la créatrice belge Karine Bonjean, et au milieu, du linge de lit imaginé par cette dernière sur la base du tableau Ma Jolie de Pablo Picasso, qui lui a inspiré un motif «coup de foudre» à effet 3D. «Je souhaitais apporter une harmonie originale à la chambre tout en sublimant le confort et l’allure du lit», confie celle qui œuvre aussi en tant qu’architecte d’intérieur, et qui marche avec cette collaboration dans les pas de Christian Lacroix ou Sarah Lavoine. Disponibles en quatre variations de couleurs neutres, les lignes modernistes de ce tissu exclusif se déclinent en tête de lit et sommier, mais aussi en éléments de décor pour la chambre, qui osent le rouge chaud ou le dégradé de bleu et vert. C’est le marchand de sable qui va être ravi. KAW

treca.com et kb-evolution21. com