Darjeeling Express

A Paris, on les appelait les orientalistes de la mode. C’était dans les années 80 et suivantes, quand Didier Lecoanet et Hemant Sagar créaient des robes qui unissaient leur vision de l’Orient et une certaine idée du coupé-cousu cher à la haute couture. Au début du nouveau siècle, ils ont déménagé en Inde, près de New Delhi, pour y installer leur maison à leurs nom et prénom, Lecoanet-Hemant. Presque comme par magie, tout s’est alors inversé. Dorénavant, on les appelle les Parisiens de la mode indienne, ils habillent le tout-Bollywood, leurs drapés, la combinaison des cultures et les fondamentaux de la mode française y font des heureux ravages. La Cité de la dentelle et de la mode, à Calais, expose le passé et le présent de ce duo de globe-trotteurs, entre luxe et ayurvéda. La route de la soie, c’est par là.

Les orientalistes de la haute couture, à la Cité de la dentelle et de la mode, à Calais. Du 18 juin au 31 décembre. cite-dentelle.fr