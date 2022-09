De l’or pur

La créatrice bruxelloise Saskia Shutt propose de l’or éthique, traçable, fairtrade et écologique, pour des bijoux sur mesure.

Souvent l’or pue. Pas celui des bijoux de Saskia Shutt. Pour cette Bruxelloise aux racines à moitié britanniques, il est hors de question de participer à l’exploitation des êtres qui arrachent l’or à la terre ni à celle de la terre elle-même, exsangue au bout de quinze ans généralement. Ses engagements éthiques et écologiques font d’elle une bijoutière titulaire d’une licence Fairmined. Et comme elle est d’une rigueur et d’une cohérence totale, elle est partie au Pérou, à Oro Pouno, pour remonter aux origines et visiter les mines d’or d’où provient le précieux métal qu’elle travaille. Elle en est revenue émue et plus convaincue que jamais. Dans sa manière, délicate, de créer, elle est également pionnière. Car Saskia Shutt fait du sur-mesure, sur rendez-vous, 100% made in Belgium, transforme les bijoux anciens avec respect, n’impose jamais son style et a le chic pour façonner des bagues ou des boucles d’oreilles inimitables.