Des pieds à la tête

Assortir ses soins corps et visage, c’est l’une des tendances du moment. Le consommateur plus âgé ne se contente plus d’un simple hydratant et veut retrouver dans son lait ou son baume corporel des propriétés anti-âge. Les textures s’enrichissent d’antioxydants, acide hyaluronique ou rétinol – la molécule préférée de la beauty gourou Paula Begoun –, des ingrédients coûteux qui font grimper les prix. Sont ciblés ici la fermeté, l’éclat et la disparition des taches. Des marques comme Chanel, Sisley ou BioEffect proposent ainsi un produit corps à base des actifs qui font la réputation de leurs lignes premium. Chez Tata Harper ou Drunk Elephant, on pousse le mimétisme jusqu’à encourager l’usage de lotions corporelles exfoliantes à partir d’acides de fruits à compléter avec un soin plus nourrissant doté d’un SPF.

T.L.C. Glycolic Body Lotion, Drunk Elephant, 23,90 euros les 240 ml (disponible chez Ici Paris XL). © photos : SDP

Skin Smoothing Retinol Body Treatment, Paula’s Choice, 33 euros les 118 ml. © photos : SDP

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Concentrée Fermeté Corps, Sisley, 274 euros les 150 ml. © photos : SDP

Resurfacing Body Serum, Tata Harper, 165 euros les 125 ml. © photos : SDP