Digne d’un Oscar

Au fil des ans, le domaine Château La Coste est devenu un lieu de pèlerinage obligé pour les amateurs d’art de passage en Provence. Niché en plein cœur de vignobles, il offre aux visiteurs la possibilité de profiter de toutes sortes d’installations artistiques et architecturales, ou d’une nuitée de luxe ou d’une visite au restaurant. Dernier ajout en date? Un pavillon de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, achevé dix ans après sa mort. Un édifice en béton, pensé comme un clin d’œil à l’une de ses œuvres les plus connues, érigée au Havre en 1983. Et qui accueillera cet été une exposition inaugurale de l’artiste britannique Annie Morris.

Chateau-la-coste.com