Dries Van Noten au parfum

C’était incontestablement l’un des lancements de parfums les plus attendus du moment. Trois années de recherche ont été nécessaires pour donner naissance non pas à une mais à dix fragrances conçues autour de l’idée de «combinaisons impossibles» de matières premières. Une métaphore du style de Dries Van Noten qui ne craint jamais d’associer couleurs et imprimés que l’on penserait parfois inconciliables. En parallèle, le créateur belge a aussi fait son entrée dans le make-up en proposant une ligne de rouges à lèvres. Comme les parfums, tout est rechargeable. La collection comporte également des accessoires – peignes, pochons réalisés dans des chutes de tissus de la maison… et des crèmes pour les mains.