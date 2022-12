Parmi les mots nouveaux qui ont fait leur entrée dans les éditions 2023 du Larousse, d’un côté, et du Petit Robert, de l’autre, on pointera le nom commun grossophobie – soit une attitude hostile, moqueuse et/ou méprisante, voire discriminatoire, envers les personnes obèses ou en surpoids – et le pronom personnel iel utilisé pour évoquer une personne quel que soit son genre. De quoi aider à dessiner les contours d’un monde plus inclusif encore.