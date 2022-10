Duos denim

Trois collaborations qui mettent le jeans au cœur de leur processus de création. JL

1. Wrangler x Gant

Wranger et Gant voient leur collaboration comme une ode à leur histoire commune. C’est que les deux labels américains trouvent leurs racines dans les années 40, et ont été selon eux les pionniers du style «casual Americana Design» dans les années 50. Avec cette collection d’une trentaine de pièces, les deux marques de mode joignent désormais officiellement leurs forces, avec pour inspiration les vestiaires des légendes du rock des sixties et seventies, du jeans bootcut à la veste en denim et fausse fourrure.

2. Levi’s x AMBUSH

Au fil des années, la marque de streetwear Ambush a su se constituer une base de fans aussi fidèles que célèbres. Rihanna, Lady Gaga et à peu près tout le secteur de la K-pop ne manquent ainsi jamais une occasion de porter les pièces de ce label japonais, passé de marque de bijoux à véritable maison de couture moderne. Pour Levi’s, la griffe a imaginé une collection capsule non genrée, composée de deux vestes trucker et de deux jeans. Un drop forcément limité, donc ne traînez pas si vous voulez avoir la dégaine de Rihanna.

3. Denham x Aspesi

Qu’obtient-on lorsqu’on associe l’innovation néerlandaise et l’artisanat italien? Blue Nero, ou «bleu noir» en français dans le texte, la première collaboration entre les marques de mode Denham et Aspesi. Et comme son nom l’indique, ce sont le bleu du denim et l’élégance du noir qui en tissent le fil rouge. Avec, dans ce dressing, doudounes, sweat-shirts et jeans, retravaillés à l’aide de procédés de lavage durables du denim et du coton biologique. Le tout, fabriqué en Italie. Magnifico!

