Un buzz qui s’est transformé en cacophonie à l’écho d’autant plus surprenant aux quatre coins de la planète que le principe même est de le faire de manière insoupçonnée. Faire quoi? Démissionner, mais mentalement uniquement, et en douce, en s’acquittant du minimum syndical au travail, sans une once d’effort ou d’enthousiasme de plus que nécessaire. Le quiet quitting a depuis franchi la frontière professionnel-privé et s’appliquerait désormais également aux relations amoureuses. Si votre partenaire s’y adonne, n’hésitez pas: donnez-lui son C4.