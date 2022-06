En mode routard chic

L’écrivain et poète américain Jack Kerouac aurait eu 100 ans cette année. Lui-même mordu de voyage, Kim Jones, le directeur artistique des lignes masculines de Dior, ne pouvait être que fasciné par la personnalité hors normes de l’auteur de Sur la route. Le styliste britannique collectionne même les objets ayant appartenu à l’icône de la Beat Generation, notamment un exemplaire de la première édition du roman mythique écrit en trois semaines sur un rouleau de 36,50 mètres. La collection automne-hiver s’inspire de l’œuvre et de la dégaine de celui qui s’était surnommé Sal Paradise. Dans les pièces les plus exceptionnelles, on pointera ce blouson en cuir sur lequel des couvertures de livres ont été reproduites à la main. Plus «accessibles», des tee-shirts et des chemises en soie à l’effigie du célèbre baroudeur sont déjà disponibles sur le site de la marque.