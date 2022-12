La sortie du deuxième volet de Top Gun, avec un Tom Cruise presque pas vieilli, a remis au goût du jour le look aviateur… et les légendaires lunettes Ray-Ban qui vont avec. Le premier modèle de la marque, conçu à l’origine pour protéger les pilotes de l’US Army Air Corps dans les années 30 contre les rayons du soleil et pour leur assurer un champ de vision clair – d’où le nom du label, «bannir les rayons» –, a ainsi vu sa cote de popularité regrimper en flèche. Merci Maverick.

© SDP