Encapsulée

La «capsule» en mode, soit un vestiaire que l’on compose avec des pièces intemporelles facilement combinables entre elles, s’est avérée bien plus qu’une lubie tendance ces dernières années. Tant et si bien que diverses marques n’ont pas hésité à capitaliser sur l’idée de proposer des sélections d’articles pensés comme la base de tout dressing qui se respecte. C’est notamment le cas de Xandres, qui dévoile sa deuxième collection capsule ICONIC. A la clé, douze pièces raffinées issues des archives de la griffe belge, qui sublime ainsi ses créations les plus intemporelles, du manteau en laine au tailleur-pantalon.

