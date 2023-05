De nombreuses auberges de jeunesse proposent également une chambre privée.

Italie – Generator, Rome – Dès 113 euros

Présente dans plusieurs métropoles européennes, la chaîne Generator propose une déco ultraréfléchie et une ambiance tendance à des prix défiant toute concurrence. Moins de 150 euros la nuit en plein centre de Rome? Défi accepté pour cette adresse, dont les sept étages aux accents ‘mediterranean chic’ ne sont qu’à quelques pas du Colisée. Ses chambres privatisées sont lumineuses et aménagées avec une sobriété qui contraste avec l’opulence du bar asiatisant, dont les lampions évoquent les fastes de l’Empire chinois. Le détail coup de cœur? Le bar en rooftop sans hésiter.

Via Principe Amedeo 251, Roma, staygenerator.com

Allemagne – Singer 109, Berlin – Dès 120 euros

Cet hybride d’auberge de jeunesse et de boutique-hôtel se trouve en plein cœur du quartier de Mitte, à quelques minutes de l’Alexanderplatz et du Jannowitzbrücke. Outre sa situation idéale pour arpenter les hauts- lieux touristiques de la ville, on apprécie l’agencement aéré des chambres et appartements qui composent l’hôtel en plus de ses dortoirs, l’ensemble étant décoré d’un mélange d’éléments industriels et de couleurs surannées. Le salon commun, surplombé d’une imposante verrière, est le clou de cette oasis accessible en plein quartier aux prix d’ordinaire plutôt surfaits.

Singerstrasse 109, Berlin, singer109. com

Danemark – Book1, Aarhus – Dès 150 euros

Aujourd’hui, cette ancienne bibliothèque publique construite en 1934 abrite l’auberge de jeunesse design Book1. Outre les chambres privatives, vous y trouverez des suites et… un sauna, rien que ça. Cette adresse est idéalement située dans le centre d’Aarhus, la deuxième ville du Danemark, à côté du célèbre musée ARoS.

Møllegade 3A, Aarhus, brochner-hotels.com/book1

Pays-Bas – Ecomama, Amsterdam – Dès 126 euros

Ecomama se présente comme une auberge écologique au cœur d’Amsterdam avec l’ambition de réunir les voyageurs pour passer un bon moment, mais dans le respect de la terre. Avec huit types de chambres différentes, tous les budgets ont droit de cité.

Valkenburgerstraat 124, Amsterdam, ecomamahotel.com

Ecomama © SDP

Book1 © SDP