Une bague comme une petite portée de musique, comme un paysage d’or et de diamants. Elle déroule son histoire faite de larmes d’amour, d’œil et d’esprit, de force et de fragilité. Quand Kimy Gringoire crée un bijou, elle s’aventure toujours dans les méandres de l’âme. Résultat: une merveille appelée Eye Temple ring, en une version quatre lignes ou deux, plus légère, au charme protecteur.

Dès 2 700 euros, kimygringoire.com