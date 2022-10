Face à classe

Cet automne, deux icônes de l’élégance à la française signent des collaborations tendance à souhait.

1—Saint James X Daho Bleu comme Toi

Entre Saint James et Etienne Daho, tout a commencé par une marinière shootée par Pierre et Gilles pour l’album La notte, La notte… en 1984 déjà et devenue, depuis, pièce de musée inscrite dans les collections du Galliera, à Paris. Pour cette capsule, l’icône de la pop française a voulu revisiter à sa manière les incontournables de la maison – pull marin, caban, bonnet… –, chaque vêtement de la collection portant aussi le nom d’une de ses chansons.

Disponible sur fr.saint-james.com dès le 10 octobre.

2—A.P.C. X Jane Birkin Interaction

Qui mieux que Jane B. pour lifter le vestiaire d’A.P.C.? Avec son sens inné de l’allure, la chanteuse a retravaillé les intemporels de la maison parisienne fondée par Jean Touitou. Elle qui traque sans relâche «le tee-shirt bien décolleté, le pull en cachemire lavable, le manteau d’homme un peu trop grand dans lequel on peut se réfugier» connaît ses classiques. On emboîte le pas à l’ex-fan des sixties.

apcstore.com