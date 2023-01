Food trucs

Cantines à s’en lécher les doigts, fricots gratinés, bouquins boudinés, mijotés du moment… Michel Verlinden soulève les couvercles pour en extraire le meilleur de la tambouille.

Petit prince français de la gastronomie en radio, François-Régis Gaudry assure l’une des meilleurs audiences de France Inter avec On va déguster, rendez-vous dominical qui fait saliver l’Hexagone. Ce journaliste rigoureux prolonge le plaisir par le biais d’opus convaincants. Après des ouvrages sur la France et l’Italie, Gaudry livre une somme de près de 450 pages pour appréhender Paris par le ventre. A la fois guide et encyclopédie, voyage dans le temps et l’espace, cette bible nourrit sans écœurer: recettes (tête de veau, croissant, saumon Gilbert Bécaud…), adresses (brasseries consacrées, bouillons, comptoirs, kebabs…), anecdotes etsociologie gourmande au menu.

On va déguster Paris, par François-Régis Gaudry, Marabout.

Say grilled cheese

En vogue aux USA, le grilled cheese débarque à Bruxelles. Cousin germain du croque-monsieur, le jambon en moins, il incarne un pan entier de la comfort food. Chez Jacq’s, à Bruxelles, en européanise les contours avec de bons produits: miches de levain signées Romina Bux, fromages affinés par Julien Hazard ou légumes de chez Terroirist. Au bout du comptoir aux contours adoucis, les toasts sont boostés façon pastrami, poulet estragon ou «tuna melt», un mélange thon-cheddar très prisé. Le tip? Tremper le tout dans le dip «gravy».

Jacq’s, 24, rue Defacqz, à 1000 Bruxelles. jacqstoastery.com

Mousse de saison

Les produits dits «sans alcool» − comprendre titrant à moins de 1,2% de volume selon la norme européenne – sont en plein essor et les brasseries ne manquent pas d’ingéniosité pour que le goût du houblon et du malt hante les papilles même lors du Dry january ou de la Tournée minérale de février. Désormais, c’est au tour de la brasserie d’Achouffe de lancer sa Chouffe à 0,4%. La trame est fidèle à la version originale, avec ses notes typiques de fruits et d’épices. Les accords? Le fromage à pâte dure affinée, le vitello tonnato ou le saumon gravlax.

En vente en supermarchés.