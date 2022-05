Le Vif Weekend et Knack Weekend présentent l’édition printanière des Brussels Fashion & Designers Sales, avec MAD Brussels. Lequel exposera des pièces mode, à (s’)offrir à prix doux, avec un parti pris pour la création locale, entre Sarah de Saint Hubert, Doriane van Overeem ou encore Annemie Verbeke. Et la capitale de jouer également le rôle d’hôte puisque des enseignes et labels (Stijl, MaisonElise, Erratum Fashion…) participeront aussi à l’événement depuis leur studio ou boutique. De quoi prendre la pleine mesure du cœur créatif de la ville.

Infos, horaires et liste des participants: mad.brussels et levifweekend.be