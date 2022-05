Frais devant!

Pour celles et ceux qui ont fait le tour des recettes au barbecue et qui ont déjà succombé à l’installation d’un four à pizza sur la terrasse il y a quelques années de ça, rien de tel que la cuisine équipée extérieure réalisée par Abimis pour retrouver les joies de la cuisson en plein air. Faite de ciment, acier inoxydable et bois, cette création, imaginée sur mesure pour une villa de la vallée de Napa, en Californie, ne manquera pas d’inspirer les fans belges du cuisiniste de luxe italien, même si, météo capricieuse oblige, ces derniers risquent d’en avoir moins l’usage dans le Plat pays. Bon à savoir: il est aussi possible d’opter pour une réalisation dédiée à l’intérieur, ou de préférer une version plus petite de la cuisine équipée outdoor, plus simple à protéger de la pluie sous un patio, par exemple.

Prix sur demande, abimis.com