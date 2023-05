Les Cabanettes, Arles – Dès 130 euros

« Une sculpture à habiter », c’est ainsi que l’architecte Amand Pellier appelait ses Cabanettes en 1967. Ce beau motel se compose d’une structure en deux demi-lunes et de 29 chambres. Des airs de la Californie des années 60 dans le sud de la France. Les nouveaux propriétaires ont rafraîchi les boiseries, les fenêtres et la piscine en forme d’œil. Au petit-déjeuner, vous dégusterez un café tout droit sorti d’un percolateur Bravilor, ainsi que des yaourts et du granola servis dans des bocaux en verre fumé. Le soir, un menu restreint mais raffiné est proposé, avec vue sur la piscine.

Maisons du Monde, Marseille – Dès 117 euros

L’hôtel Maisons du Monde se situe sur le Vieux-Port, point de départ idéal pour explorer Marseille. Les propriétaires des lieux possèdent également la chaîne de boutiques de décoration d’intérieur du même nom. Il va sans dire que toutes les chambres sont décorées dans le style bohème bien connu de la marque. Vous y trouverez cinq intérieurs différents, qui portent tous le nom d’une ville de Provence. Si vous voulez profiter des prix les plus raisonnables, réservez votre chambre quelques mois à l’avance.

Hotel Amour, Nice – Dès 107 euros

C’est dans une rue calme, près de la plage de Nice, que se niche ce bijou aux couleurs pastel de 38 chambres, avec ses murs rose poudré, ses salles de bains inspirées d’un boudoir et ses photos de pin-up. Dans le restaurant, vous prendrez votre petit-déjeuner parmi les trouvailles du marché aux puces et finirez la journée sur le toit-terrasse avec vue. Autres atouts: la piscine et un bar proposant des vins naturels et des cocktails. A quelques rues de là se trouve la plage privée de l’hôtel, avec des parasols et un bar, où des concerts sont organisés en été.

MOB Hotel, Paris – Dès 79 euros

L’hôtel Mob se trouve dans la banlieue du nord de Paris, près du cimetière du Père-Lachaise. Les voyageurs qui souhaitent séjourner à un peu moins d’une demi-heure en métro du centre-ville y trouveront une adresse animée et abordable, avec 92 chambres, des spectacles et de nombreux ateliers, de la poterie à l’apiculture. Le restaurant sert des plats italiens bio et organise un brunch le dimanche. En été, le jardin accueille un théâtre en plein air et en hiver, une patinoire. Pour les amateurs de design, le célèbre marché aux puces se trouve à dix minutes à pied.

Lola Boutique Hotel, Bordeaux – Dès 150 euros

Le Lola Boutique Hotel se trouve dans le quartier animé de Saint-Michel, un coin moins touristique mais branché de Bordeaux, classé par l’Unesco. Les dix chambres sont confortables et décorées de façon charmante avec des meubles anciens, des couleurs chaudes et des carrelages modernes. Elles donnent sur le patio ou la basilique. Le bar à cocktails est l’endroit idéal pour boire un verre et manger un bout dans une ambiance chaleureuse.

Rue des Faures 13, Bordeaux, lolabordeaux.fr

Palmito, biarritz – Dès 70 euros

Situé dans la vieille ville, à 100 mètres de la plage, ce petit hôtel écoresponsable vous accueille dans ses chambres inspiration Hawaii qui vous plongent dans une ambiance surf & voyage. On aime les fresques en papiers peints et les matières naturelles que l’on retrouve dans la literie et la déco. Parfaites pour les familles voyageant avec de grands enfants, les chambres dortoirs en jettent avec leurs lits alcôves tout en bois aux allures de couchettes de bateau. Le petit plus? L’hôtel propose un espace « street food » de six stands de cuisines du monde.

Rue du Port-Vieux 7, Biarritz, palmito-biarritz.com

Carlton Lille, Lille – Dès 125 euros

Passez les portes coulissantes entourées de deux colonnes ioniques pour pénétrer l’intérieur luxueux du Carlton Lille. L’hôtel se trouve dans la vieille ville et certaines chambres donnent sur l’opéra, d’autres sur la Bourse. Vous pouvez également réserver la suite Coupole, la plus grande de la ville (et donc un peu plus chère) dans laquelle vous attend un élégant escalier en colimaçon menant jusqu’au salon aux fauteuils en velours. Prenez votre petit-déjeuner avec vue sur l’opéra et sirotez un verre au Saint James, le bar de l’hôtel aux allures anglaises.

Rue Pierre Mauroy 3, Lille, carltonlille.com

D572N, Arles, lescabanettes.com

Quai des Belges 43, Marseille, marseille.maisonsdumondehotel.com

Avenue des Fleurs 3, Nice, hotelamournice.fr

Rue Gambetta 6, Saint-Ouen, Paris, mobhotel.com/paris

Le restaurant du Maisons du Monde © NICOLAS ANETSON

Lola Boutique Hotel © SDP